Операция по поиску неуловимой подлодки в водах Швеции «вступила в новую фазу»

Об этом заявил руководитель отдела по связям с общественностью вооруженных сил Швеции Эрик Лагерстен, сообщают РИА Новости.

"Разведывательная операция, целью которой является сбор информации и доказательств подводной иностранной деятельности, продолжится и частично она вступает в новую фазу", — сказал глава армейской пресс-службы.

Это означает, пояснил он, что некоторые из военных морских судов, принявшие участие в поисках, вернутся на базу для техосмотра, однако наблюдения с воздуха и с берега продолжатся.

Контр-адмирал Андерс Гренстад, информируя о результатах поиска, сообщил о новых данных, которые представляют интерес для поисковой миссии.

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"В прошедшее воскресенье мы рассказали о трех наблюдениях, сделанных в трех различных местах. Сегодня я могу сообщить о еще двух дополнительных наблюдениях. Они оцениваются как достаточно интересные для продолжения анализа и расследования", — сказал он.

По его словам, все пять наблюдений поступили к военным от частных лиц и что каких-либо собственных материалов, полученных в результате собственной разведдеятельности, у шведских военных нет. Какую именно информацию получили шведские военные от частных лиц — не сообщается.