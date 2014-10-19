В территориальных водах Швеции ищут иностранную подводную лодку (фото, видео)

На официальном сайте вооруженных сил Швеции говорится, что армия «не подтверждает и не опровергает» сообщения об иностранной субмарине районе Стокгольмского архипелага. Шведские СМИ, предположительно российская субмарина передала сигнал бедствия. В свою очередь, Минобороны России уже объявило, что никаких аварийных ситуаций с российскими кораблями не было, передает Дождь.

Но самое важное заявление от шведских властей прозвучало еще в пятницу 17 октября, тогда шведские военные действительно заявили: в районе Стокгольмского архипелага они начали операцию по обнаружению некой «иностранной подводной активности».

Примерно через сутки после появления этой информации, шведская газета Svenska Dagbladet со ссылкой на свои «надежные источники» сообщила, что подлодка может быть российской. По данным газеты служба радиоперехвата ВМС Швеции зарегистрировала радиосигналы о помощи из своих территориальных вод на русском языке, также газета сообщает, что приемник сигналов находится в Калининграде.

Другая шведская газета со ссылкой на своего эксперта сообщает, что в шведские воды могла заплыть новейшая российская мини‑подлодка «Тритон‑НН». А экс‑министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт в своем твиттере уже шутит: «многие привыкли отрицать, что Россия когда‑либо использовала миниподлодки, эти ребята – не согласны».

Руководитель клуба моряков‑подводников Игорь Курдин заявил, что ни одна российская миниподлодка не могла заплыть в шведские воды, потому что все они находятся только на северном флоте (впрочем, он недалеко). Также, по его информации, все российские подводные лодки находятся в пунктах базирования. А новые – их всего 5 – стоят на адмиралтейских верфях в Петербурге. Но текущая ситуация Курдину напоминает скандал, когда в 1981 году в Швеции на мель села советская подводная лодка, ее тогда назвали шведским комсомольцем.