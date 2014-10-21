Во время поисков неизвестной подлодки шведы обнаружили «подозрительные объекты»

Это узкий фьорд в стокгольмских шхерах, граничащий с островом Ингарё с севера и островами Госё и Эльё с юга, сообщает Радио Свобода.

Как передает стокгольмский журналист Ольга Максе, в районе поиска находятся минный тральщик, береговой корвет класса "Сундсваль", судно береговой охраны, корвет "Стокгольм" и штабное судно "Троссё".

"Подозрительные объекты" лежат на дне без движения на расстоянии нескольких сот метров друг от друга, сообщает газета "Свенска Дагбладет", журналисты которой находятся в месте поисков.

Власти Швеции ограничили запретную зону в районе поиска как для гражданских судов, так и для прессы. Одновременно с этим поиски продолжаются и в открытом море в районе Данзигер Гатт, на выходе из архипелага.

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Пресс-служба вооруженных сил Швеции пока уклоняется от комментариев.

Ранее Швеция закрыла воздушное пространство над Стокгольмским архипелагом из-за продолжения поисков неизвестной субмарины, которая может принадлежать России.

В то же время, эксперты по обороне заявили, что сигналы, зафиксированные шведскими военными в акватории Стокгольмского архипелага, могла посылать российская сверхмалая подводная лодка. На борту субмарины может находиться спецподразделение.