В РФ националисты подали заявку на проведение «Русского марша»

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на лидера российского движения "Русские" Дмитрия Демушкина.

"В заявке мы указали предполагаемую численность участников мероприятия в 30 тыс. человек. В марше, если его согласуют, помимо нашего движения примут участие партия НДП, различные субкультуры и общественные организации", - сказал Демушкин.

По его словам, в заявке он указал более десятка возможных маршрутов шествия, в том числе по Люблинской набережной, по Бульварному кольцу до проспекта Сахарова, а также в районе метро Цветной бульвар и улицы Трубная.

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"Нашими лозунгами в этот раз станет требование придания русскому народу статуса государствообразующего и требование принять эффективные меры против нелегальной миграции", - заявил Демушкин.

По его словам, в настоящее время Департамент культуры Москвы рассматривает еще одну его заявку - на проведение концерта после шествия.

В столичной мэрии пояснили, что рассмотрят поступившую заявку на проведение "Русского марша" в установленные законом сроки.