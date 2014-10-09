Курды ведут бои с исламистами в Сирии, в Турции продолжаются кровавые протесты

Боевики Исламского государства ворвались в два района сирийского города Кобани, несмотря на авиаудары США и союзников, которых, как признал Пентагон, может не хватить для спасения города, сообщает Reuters. В частности, к последним ударам присоединилась Иордания.

Всего силы международной коалиции под предводительством США нанесли восемь новых воздушных ударов по боевикам группировки «Исламское государство» в окрестностях сирийского города Кобани, передает Радио Свобода.

В заявлении американского командования говорится о наличии признаков того, что город, расположенный неподалеку от границы с Турцией, остается под контролем курдских отрядов.

Читайте такжеКурдские протесты: Турция ввела комендантский час в шести провинцияхПрезидент США Барак Обама 8 октября на встрече ведущими военными руководителями выразил уверенность, что Соединенные Штаты и в дальнейшем будут противостоять джихадистам в Ираке и Сирии.

Тем временем в Турции в столкновениях между курдами, требующими активного привлечения государства к борьбе с ИГИЛ, и полицией погиб уже 21 человек. Акции протеста проходят на юго-востоке страны, а также в Анкаре и Стамбуле. Ранее сообщалось о 14 погибших.