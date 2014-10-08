Во время протестов курдов в Турции погибли 14 человек

Бои между боевиками "Исламского государства" и курдами в сирийском городе Кобани на границе с Турцией угрожают мирной обстановке в соседнем государстве. Турецкие курды выходят на демонстрации и обвиняют правительство в Анкаре в отсутствии поддержки курдов в Кобани. Как сообщает сегодня агентство dpa, протесты закончились смертью по меньшей мере 14 человек, передает DW.DE.

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В ходе протестов возникали стычки между протестующими и исламистами, самые массовые из которых произошли в юго-восточной Турции. Так, в городе Диярбакыр в ходе столкновений погибли 8 человек. Сообщение о смерти поступали и из некоторых других городов. Еще несколько человек были убиты в ходе столкновений между исламистами и сторонниками запрещенной Курдской рабочей партии, сообщает турецкая газета Hürriyet. Много людей получили ранения.

Большинство людей были убиты в ночь на 8 октября. Среди 14-ти погибших - 25-летний парень, застреленный 7 октября в результате столкновений с полицией в городе Варто в восточной части Турции, который в основном населен курдами. В Стамбуле и других городах в западной Турции также произошли столкновения между демонстрантами и полицией, но оттуда не поступало сообщений о гибели людей.

Власти Турции ввели комендантский час в ночное время в шести провинциях. Как отметила газета Radikal, условия в нескольких городах Турции похожи на военные.