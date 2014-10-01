В России впервые за 20 лет будут призывать в армию чеченцев

В этом году из Чечни планируется призвать 500 новобранцев, первая группа отправится в войска уже в октябре, сообщает Радио Свобода.

Обязательная военная служба в России составляет 12 месяцев.

Всего на военную службу будет призвано свыше 154 тысяч человек, сообщил заместитель начальника российского Генштаба Василий Тонкошкур.

Читайте такжеПятнадцать лет назад российские танки вошли в ЧечнюЧеченцев прекратили призывать в российскую армию в конце 1994 года, когда Кремль послал войска в Чечню для борьбы с сепаратизмом.

Правительственные войска отстранили сепаратистов от власти во время Второй чеченской войны 1999 года, в 2009 году Москва официально объявила о завершении «контртеррористической операции на Северном Кавказе».