В России за статьи в поддержку крымских татар судят писательницу

Об этом сообщается на странице Байрамовой в Facebook.

Писательница обвиняется по 282 ст.ч.1, за «экстремизм», а государственный обвинитель просил для нее лишение свободы на 1 год условно.

Как сообщается на странице Байрамовой, в обвинительном заключении сказано: "Байрамова, являясь Председателем Милли Меджлиса татарского народа, сознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая этого, совершила преступление против основ конституционного строя и безопасности государства ‑ действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение достоинства человека и группы лиц по признакам национальности".

Читайте такжеВ оккупированном Крыму похитили двух крымских татарВ частности, Байрамова обвиняется за статьи Facebook под названием "Звери и жертвы", за защиту пострадавших от пыток мусульман и за заявление Милли Меджлиса татарского народа "О ситуации в Крыму и в Украине".

"В Татарстане каждый день мусульман арестовывают, обыскивают, преследуют, сажают в тюрьмы, избивают, калечат…И все эти злодеяния совершаются от имени государства и исполняются государственными органами – полицией, ФСБ, следственным комитетом, прокуратурой, судами", - заявила во время последнего слова подсудимая.

По ее словам, в начале 21 века в Татарстане против мусульман ведется геноцид и политика полного истребления.