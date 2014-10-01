В США из больницы выписали пациента с вирусом Эбола

Об этом сообщает Bloomberg. Перед выпиской ему дали с собой лекарства.

Сейчас руководство больницы начало расследование, почему пациента со смертельным заболеванием выпустили из госпиталя, написал в своемтвиттере журналист американского телеканала KXAS Скотт Гордон.

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Тем временем, по информации Reuters, у врачей, к которым поступил американец с подозрением на Эболу, вируса не обнаружено. Но они пока находятся в карантине, передает Lenta.ru.

Пациент, имя которого не сообщается, обратился за помощью 20 сентября, через шесть дней после возвращения в Техас из Либерии. Как уточняет Министерство здравоохранения США, путешественник не контактировал с медработниками, которые помогают местным жителям бороться с заболеванием.

Сейчас в Соединенных Штатах продолжают разыскивать людей, с которыми общался больной после возвращения домой. Их планируют поместить в карантин на 21 день, чтобы удостовериться, что они не заразились.

В августе в США из Либерии были доставлены несколько американских медработников, у которых диагностировали лихорадку Эбола. Трое из них уже выздоровели и выписаны из больницы. Им давали экспериментальное лекарство.