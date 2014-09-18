Россия направила к украинской границе 4 тысячи военных с севера оккупированного Крыма

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил представитель Информационно-аналитического центра Совета национальной безопасности и обороны Андрей Лысенко.Читайте такжеБоевики и войска РФ готовятся к возобновлению боевых действий на Луганшине - Тымчук

"По оперативной информации, фактически все дислоцированные в северной части оккупированного Крыма воинские подразделения РФ, а это 4 тыс. бойцов личного состава, из населенных пунктов Армянск, Красноперекопск, Джанкой, Воинское, Азовское выдвинуты к административной границе с материковой частью Украины со всей техникой и боеприпасами и расположены небольшими тактическими группами от Каркинитского залива до Арабатской стрелки", - сказал Лысенко.