Британия нанесла первые авиаудары по позициям исламистов

Британские истребители-бомбардировщики "Торнадо" нанесли первые удары по позициям боевиков радикальной группировки "Исламское государство" на территории Ирака

Об этом сообщил министр обороны Соединенного Королевства Майкл Фэллон, передает Русская служба BBC. На прошлой неделе британский парламент одобрил нанесение авиацией Королевских военно-воздушных сил ударов по боевикам "ИГ" в Ираке. Читайте такжеВ МИДе РФ признали, что в составе "Исламского государства" воюют россияне Сообщалось, что в операции примут участие шесть базирующихся на Кипре истребителей-бомбардировщиков "Торнадо" GR4.

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