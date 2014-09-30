ЕС призвал РФ немедленно освободить литовское судно

Евросоюз обеспокоен задержанием судна и его экипажа, а также "его буксировкой на российскую территорию", сообщает РИА "Новости".

"Европейский союз призывает Россию выполнять свои международные обязательства и немедленно освободить судно. ЕС также призывает Россию воздержаться от любых действий, противоречащих Конвенции ООН по морскому праву, в отношении судов под флагом государств-членов ЕС", — заявил представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

В документе отмечается, что этот вопрос был доведен до сведения постпреда России при ЕС.

Читайте такжеРФ отпустила арестованный год назад ледокол экологов Arctic SunriseПо данным ФСБ России, инспекторская группа пограничного патрульного корабля 18 сентября в результате проверки в центральной части Баренцева моря установила, что судно Juros Vilkas осуществляло незаконную добычу в исключительной экономической зоне РФ — на борту находилось около 15 тонн краба. Капитан Juros Vilkas пытался уйти в норвежскую экономическую зону, удерживая на борту инспекторскую группу. В результате судно было арестовано.