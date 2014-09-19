Россия задержала литовское промысловое судно

По сообщениям, судно занималось незаконной ловлей крабов в исключительной экономической зоне России. Судно якобы пыталось скрыться, но было задержано и сейчас его буксируют в Мурманский порт для дальнейшего расследования, сообщает delfi.lt.

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"Мы можем подтвердить, что судно задержано, сейчас его буксируют в порт. В данный момент выясняем подробности", - сказала BNS пресс-секретарь министра иностранных дел раса Якилайтене.

Представитель службы рыболовства при Минсельхозе Томас Казлаускас сказал, что ситуация необычная, даже если выяснится, что судно ловило крабов в исключительной экономической зоне России.

"Бывают различные ситуации, но они решаются иначе, не так. Должно быть официальное обращение в ведомства Литвы. А здесь все самовольно делается", - сказал он.

Казлаускас подтвердил, что в соответствии с обычной практикой суда не задерживают.

На вопрос, первый ли это подобный случай в истории Литвы, когда было задержано судно, Казлаускас ответил: "Всякое бывало, но этот случай исключительный".