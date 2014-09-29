В МИДе РФ признали, что в составе "Исламского государства" воюют россияне

Об этом сказал заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов в интервью газете "Коммерсант"."В составе террористических организаций, включая "Исламское государство", есть и российские граждане. По сути, мы имеем дело с террористическим интернационалом. Там (в Ираке и Сирии) воюют выходцы из многих стран, 70 или 80. Всех беспокоит то, что эти люди туда едут и оттуда возвращаются. Они там получают подготовку, приобретают навыки, а потому представляют исключительную угрозу для национальной безопасности своих стран", - отметил дипломат.

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Отвечая на вопрос о том, сколько россиян воюют в Ираке и Сирии, Богданов сказал: "Думаю, речь идет о десятках".