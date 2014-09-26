Дания присоединится к борьбе с исламистами в Ираке
Дания присоединится к коалиции, которая наносит авиаудары по экстремистам "Исламского государства" в Ираке, и направит семь боевых самолетов F-16 для участия в операциях.
Премьер-министр Дании Хелле Торнинг-Шмидт сообщила об отправке боевых машин и 250 человек летного и технического персонала, передает Русская служба Би-би-си. Срок миссии определен в 12 месяцев.
По словам Торнинг-Шмидт, "никто не должен оставаться в стороне" от происходящего на Ближнем Востоке.
Как сообщается, запланированное голосование в парламенте Дании по вопросу отправки войск станет скорее формальностью, но дата его пока не определена.
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Как сообщал УНИАН, 24 сентября США нанесли новые удары по позициям группировки «Исламское государство» в Сирии и Ираке.