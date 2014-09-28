На Берлинском марафоне установлен мировой рекорд (фоторепортаж)
14:01, 28 сентября 2014Мир
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Кениец Деннис Киметто победил на Берлинском марафоне, установив мировой рекорд - 2 часа 2 минуты 57 секунд.
REUTERS
Об этом сообщается на официальной странице соревнований в Twitter.
Читайте такжеДва украинца попали в шестерку лучших марафона в спортивной ходьбе на ЧЕПредыдущий мировой рекорд (2:03.23) было установлен год назад другим представителем Кении Уилсоном Кипсангом, причем также на Берлинском марафоне, сообщает РИА «Новости».
Вторым сегодня в забеге финишировал кениец Эммануэль Мутаи (2:03.13), третье место занял Абера Кума из Эфиопии (2:05.56).
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