На Берлинском марафоне установлен мировой рекорд (фоторепортаж)

14:01, 28 сентября 2014
Мир
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Кениец Деннис Киметто победил на Берлинском марафоне, установив мировой рекорд - 2 часа 2 минуты 57 секунд.

REUTERS

Об этом сообщается на официальной странице соревнований в Twitter.

Читайте такжеДва украинца попали в шестерку лучших марафона в спортивной ходьбе на ЧЕПредыдущий мировой рекорд (2:03.23) было установлен год назад другим представителем Кении Уилсоном Кипсангом, причем также на Берлинском марафоне, сообщает РИА «Новости».

Вторым сегодня в забеге финишировал кениец Эммануэль Мутаи (2:03.13), третье место занял Абера Кума из Эфиопии (2:05.56).

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