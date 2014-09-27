Сегодня вечером Роскосмос снова попытается запустить ракету "Протон-М"

Об этом говорится в сообщении Роскосмоса.

На космодроме Байконур состоялось заседание Государственной комиссии, на котором были рассмотрены результаты четырехдневных испытаний на стартовом комплексе ракеты-носителя (РН) «Протон-М» с разгонным блоком (РБ) «Бриз-М», предназначенной для выведения на орбиту космического аппарата «Луч».

"Заслушав доклады руководителей работ о результатах испытаний, Государственная комиссия приняла решение о готовности ракеты-носителя «Протон-М» к заправке компонентами топлива и пуску", - говорится в сообщении.

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Пуск РН «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и космическим аппаратом «Луч» запланирован на 00:23 по московскому времени 28 сентября (23:23 27 сентября по Киеву - ред.) со стартового комплекса площадки 81 космодрома Байконур.

Предыдущая попытка запуска ракеты-носителя "Протон- М" с разгонным блоком "Бриз-М" 16 мая этого года закончилась тем, что у ракеты, которая должна была вывести на орбиту российский спутник связи "Экспресс-АМ4Р", отказал рулевой двигатель третьей ступени на 545 секунде полета и она сгорела в плотных слоях атмосферы.