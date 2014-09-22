Канада выполнит наблюдательный полет над Россией
01:44, 22 сентября 2014Мир
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Миссия Канады выполнит наблюдательный полет над Россией.
Канада выполнит наблюдательный полет над Россией / newsmirforex.blogspot.com
Об этом сообщает Газета.ru.
«С 22 по 26 сентября в рамках реализации международного Договора по открытому небу миссия Канады выполнит наблюдательный полет над территорией России на канадском самолете наблюдения С-130», - заявил начальник национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.
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Отмечается, что маршрут уже согласован, а соблюдение параметров полета будут контролировать российские специалисты. Ранее сообщалось, что Россия совершит наблюдательный полет над США.
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