Канада выполнит наблюдательный полет над Россией

Об этом сообщает Газета.ru.

«С 22 по 26 сентября в рамках реализации международного Договора по открытому небу миссия Канады выполнит наблюдательный полет над территорией России на канадском самолете наблюдения С-130», - заявил начальник национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

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Отмечается, что маршрут уже согласован, а соблюдение параметров полета будут контролировать российские специалисты. Ранее сообщалось, что Россия совершит наблюдательный полет над США.