В Каталонии одобрили закон, позволяющий провести референдум об отделении от Испании

"За" одобрение закона проголосовали 106 депутатов от националистических партий, а также депутаты от соцпартии, которые, тем не менее, считают, что он не дает права на проведение референдума 9 ноября. Против закона высказались 28 депутатов.

Об этом пишет ИТАР-ТАСС.

В ходе обсуждения в парламенте правящая коалиция Конвергенция и Союз Каталонии при поддержке Левых республиканцев Каталонии отвергли внесенные другими политическими силами 95 поправок к закону.

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Правительство Испании неоднократно предупреждало о том, что данный закон противоречит испанской конституции, и что оно обжалует его в Конституционном суде. Сообщается, что в ближайшее время состоится заседание совета министров, на котором будет принято решение о направлении иска в Конституционный суд. В соответствии с испанским законодательством, как только он примет иск к рассмотрению, действие одобренного каталонским парламентом закона приостанавливается, что не позволяет проводить опрос 9 ноября.

Однако каталонские националисты считают, что решение Конституционного суда не может быть выше права народа самостоятельно решать свою судьбу.

Напомним, что вчера в Шотландии прошел референдум об отделении Шотладнии от Великобритании. Большинство проголосовало за то, чтобі остаться в составе Объединенного Королевства.