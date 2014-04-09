Каталонии отказали в праве на референдум об отделении

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на испанскую газету El Mundo. В защиту плебисцита выступили только 47 депутатов, против проголосовали 299 народных избранников.

Премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил, что он не представляет Каталонию вне Испании. Глава правительства подчеркнул, что он признает только суверенитет целого государства. Официальную позицию Мадрида поддержал и Конституционный суд Испании, который в марте призналреферендум незаконным.

По словам главы каталонского правительства Артура Маса, власти Каталонии намерены продолжать законным путем добиваться проведения референдума.

В январе парламент Каталонии проголосовал за проведение референдума о независимости региона от Испании. Решение поддержали 87 депутатов, 43 высказались против, трое воздержались. На референдуме гражданам предстоит ответить на два вопроса: «Хотите ли вы, чтобы Каталония стала государством?» и «Если да, то хотите ли вы, чтобы Каталония стала независимым государством?».

Читайте такжеКаталония приняла декларацию о своем суверенитетеНа долю Каталонии, где проживает 7,5 миллиона человек, приходится около четверти ВВП Испании. При этом местные власти и население недовольны, что регион отдает слишком много налогов Мадриду, не получая взамен достаточного финансирования. Жители области убеждены, что независимость от центрального правительства Испании принесет пользу их экономике.

Первые попытки отделиться от Испании каталонские власти предприняли в начале прошлого столетия. В 1979 году Каталония добилась автономного статуса, а каталонский язык признали официальным в регионе. В 2006-м область получила большую финансовую самостоятельность. В 2009-м и 2010 годах Каталония провела серию неофициальных референдумов, на которых выносился вопрос о независимости. По результатам региональных выборов 2012-го большинство депутатов местного парламента составили сторонники независимости.