Московский суд отпустил под залог фигуранта российско-беларусского калийного конфликта

"Суд 1 сентября удовлетворил ходатайство следователя об изменении Баумгертнеру меры пресечения на залог в 15 млн руб.", - сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря суда Анну Фадееву.

Она добавила, что никто из участников заседания не возражал против избранной меры пресечения.

В настоящее время залог уже внесен, и Баумгертнер освобожден из-под домашнего ареста.

В компании "Уралкалий" не комментируют информацию об освобождении ее бывшего гендиректора Владислава Баумгертнера из-под домашнего ареста. Такая информация была опубликована в интервью действующего главы компании Дмитрия Осипова The Wall Street Journal.

Читайте также"Уралкалий" решил помириться с МинскомОфициальный представитель генпрокуратуры Беларуси Петр Киселев заявил, что решение об изменении меры пресечения экс-главе "Уралкалия" Владиславу Баумгертнеру находится в юрисдикции России. Так он ответил на вопрос о том, была ли поставлена в известность беларусская сторона о принятом в отношении Баумгертнера решении.

В Следственном комитете Беларуси также не стали комментировать решение российского суда.

"Следственный комитет провел свою работу, материалы уголовного дела были переданы в генеральную прокуратуру, которая, в свою очередь, направила дело в генеральную прокуратуру России", - отметил начальник отдела информации и связи с общественностью СК Беларуси Сергей Кабакович.

Уголовное дело в отношении бывшего главы компании "Уралкалий" Владислава Баумгертнера, ее бывшего совладельца Сулеймана Керимова и еще четверых экс-сотрудников Беларусской калийной компании (БКК) было полностью передано в Генпрокуратуру России в сентябре.

Экс-глава "Уралкалия" Владислав Баумгертнер был арестован в Минске в августе 2013 года по обвинению в злоупотреблении полномочиями. 22 ноября он был экстрадирован в Россию и помещен в одно из московских СИЗО, а в декабре переведен под домашний арест.

История с задержанием Баумгертнера стала одним из звеньев серьезного российско-беларусского торгового конфликта.

Так, вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, комментируя 29 августа прошлого года ситуацию с задержанием Баумгертнера, заявил, что Россия из-за этого может пересмотреть ряд вопросов двустороннего сотрудничества с Беларусью, включая сокращение поставок нефти, проверки продукции АПК и затягивание вопроса о новом кредите.

Президент Беларуси Александр Лукашенко в начале 2014 года сообщил, что Беларусь в прошлом году из-за проблем в калийной сфере недополучила 1,5-1,7 млрд долл.