Шотландии обещают больше автономии, если она останется в составе Великобритании

За два дня до назначенного на четверг референдума о независимости Шотландии лидеры трех основных британских политических партий выступили с совместным обращением, в котором содержится обещание предоставить Шотландии больше автономии, если она останется в составе Соединенного Королевства, сообщает Русская служба BBC.

Этот призыв, подписанный Дэвидом Кэмероном, Эдом Милибэндом и Ником Клеггом, обещает шотландцам более равное распределение ресурсов и сохранение так называемой "формулы Барнетта", которая используется для выделения Лондоном финансовой помощи Шотландии.

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Руководители кампании в поддержку независимости назвали это обращение оскорбительным для шотландских избирателей.

Их противники отзываются о нем как о политическом манифесте, вокруг которого могут сплотиться те, кто не хочет отделения.

В первой части этого документа содержится обещание о предоставлении новых широких полномочий шотландскому парламенту.

Во второй части говорится, что Соединенное Королевство существует ради обеспечения безопасности и гарантий развития всех его граждан путем равного распределения ресурсов.

В третьей части содержится тезис о том, что окончательное решение о порядке финансирования системы государственного здравоохранения будет зависеть от правительства Шотландии благодаря сохранению формулы Барнетта.

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Справка. Формулой Барнетта в Британии называют сложившийся исторически механизм распределения налоговых средств и расходных статей бюджета.

Эти положения были впервые сформулированы бывшим премьер-министром лейбористом Гордоном Брауном, а затем приняты на вооружение тремя основными юнионистскими партиями в Шотландии.

Как сообщал УНИАН, референдум о независимости Шотландии намечен на 18 сентября. Избиратели должны будут дать ответ на единственный вопрос: "Должна ли Шотландия быть независимой страной?" Социологические опросы показывают, что за последние недели число готовых ответить "да" и "нет" почти сравнялось.