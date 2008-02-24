Президентская кампания в России выходит на финишную прямую

Президентская кампания выходит на финишную прямую: до выборов остается ровно неделя. Центризбирком РФ рапортует о том, что ко дню голосования почти все готово, передает Эхо Москвы.

Основной объем работы сейчас приходится на участковые избирательные комиссии – они отвечают за досрочное голосование. Россияне, живущие в отделенных и труднодоступных районах, начали выбирать президента еще в середине февраля. Сама же избирательная кампания, по признанию многих аналитиков, проходит скучно и невыразительно. Конечно, если не считать скандальную историю с Владимиром Жириновским, который устроил драку с доверенным лицом другого кандидата Андрея Богданова. Остальные же теледебаты были лишены хоть какой-либо зрелищности. Западные эксперты солидарны с российскими и не сомневаются в том, кто же выиграет 2 марта, отмечает издание. Главный вопрос - с каким счетом и при какой явке победит преемник Путина. У претендентов на высший пост страны еще есть время поагитировать. Так называемый день тишины наступает в полночь 1 марта. Со вторника вступает в силу запрет на публикацию результатов соцопросов и прогнозов итогов выборов.

Следить за выборами будет около 350 иностранных наблюдателей. Представители ОБСЕ отказались приезжать в Россию.