"Солдатские матери" Петербурга подадут в суд на Минюст РФ за статус "иностранного агента"

Как сообщает газета КоммерсантЪ, в организации заявили, что она больше не подпадает под требования закона об НКО, предписывающего регистрироваться в качестве иностранного агента любой организации с зарубежным финансированием, чья деятельность признана политической.

Как заявила председатель "Солдатских матерей Санкт-Петербурга" Элла Полякова, причины включения в реестр ей неясны, так как организация отказалась от иностранного финансирования еще весной

Читайте также"Солдатских матерей" Санкт-Петербурга объявили иностранным агентомПретензии к "Солдатским матерям" появились у прокуратуры Санкт-Петербурга в июле текущего года. По итогам проверки представители прокуратуры вынесли НКО представление с требованием зарегистрировать статус иностранного агента. Как говорится в обращении в Минюст, политической деятельностью прокуроры сочли публикацию на сайте НКО от 3 марта 2014 года. В ней руководитель организации Элла Полякова призывала к дипломатическому урегулированию конфликта на юго-востоке Украины.

Читайте такжеСолдатские матери Украины обратились к матерям военнослужащих РФ с призывом остановить войнуКак говорится в заявлении НКО, сейчас поводов для нахождения организации в реестре Минюста фактически нет.

"Деятельность, расцененная как политическая, прекращена. Организация в настоящее время не осуществляет каких-либо публичных призывов и не размещает докладов", - отмечают в НКО. Более того, начиная с 30 июня, говорится в обращении, организация работает исключительно на средства господдержки, которые она получила в рамках конкурса, проведенного организацией-оператором кремлевских грантов "Гражданское достоинство".

"Этим заявлением мы не оспариваем действия Минюста, а лишь просим исключить нас из реестра в связи с тем, что мы не подпадаем под определение "иностранный агент". Это, конечно, не означает, что с решением о внесении сведений в реестр мы согласны - это еще будет оспорено в суде", - пояснил пресс-секретарь НКО Александр Передрук.

Это первая попытка НКО покинуть реестр иностранных агентов, воспользовавшись подобной процедурой. Однако шансов на успех у "Солдатских матерей Санкт-Петербурга" немного. Как пояснили в Минюсте, в действующем законодательстве такая процедура не предусмотрена.