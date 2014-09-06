Экс-президента Египта Мурси будут судить за передачу секретных документов Катару

Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на местные СМИ. Новые обвинения были выдвинуты против Мохаммеда Мурси в конце августа. Бывшего главу государства подозревают в разглашении документов, связанных с национальной безопасностью, инкриминируя ему передачу Дохе через катарский телеканал "Аль-Джазира" информации общей и военной разведки об армии Египта и ее бюджете.

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Бывший президент, возглавлявший Египет ровно год, проходит главным фигурантом по 3-м другим уголовным делам - о гибели демонстрантов у президентского дворца Аль-Иттихадия в декабре 2012 года, еще по одному делу о госизмене и шпионаже в пользу иностранного государства, а также о массовом побеге лидеров "Братьев-мусульман" из тюрьмы в дни январской революции 2011 года. Если Мохаммед Мурси будет признан виновным хотя бы по одному из эпизодов, ему грозит смертная казнь.