Власти Египта объявили «Братьев-мусульман» террористами

Как сообщает радиостанция «Эхо Москвы», это заявление последовало после взрыва около управления полиции в городе Эль-Мансура.

При этом он подчеркнул, что такие теракты не заставят власть отступить от продвижения вперед, и уж тем более не остановят египтян от массового голосования на референдуме по конституции. Это необходимо, чтобы сокрушить творимой этой группой террор, заявил премьер. Таким образом, он не только возложил на движение «Братья-мусульмане» ответственность за теракт в городе Эль-Мансура, но и публично объявил их террористической организацией.

Выходцем из этого движения являлся свергнутый в июле этого года президент Мухаммед Мурси. После его смещения с главы государства «Братья-мусульмане» оказались в опале, суд запретил их деятельность и лишил принадлежащей собственности.

Теракт в Египте произошел сегодня ночью. В результате взрыва в штаб-квартире полиции погибли 14 и пострадали по разным данным от 100 до 200 человек. Ответственность за теракт пока не взяла на себя ни одна из действующих в Египте экстремистских организаций.