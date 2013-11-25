В Египте отныне все митинги необходимо согласовывать с властью

Правозащитники уже заявили, что новый закон ограничивает права граждан на свободу собраний. По их мнению, власти фактически запрещают мирные протесты и наделяют полицию правом разгонять их участников без действительно веских на то причин, сообщает Лента.ру со ссылкой на агентство Reuters.

Закон подписан незадолго до референдума, касающегося принятия новой конституции Египта. Кроме того на 2014 год в стране намечены президентские и парламентские выборы.

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На момент оглашения указа Мансура на улицах Каира и других египетских городов находились тысячи протестующих против политики действующих властей страны. Официальным поводом для сбора 24 ноября они называют демонстрацию солидарности с людьми, погибшими сто дней назад при разгоне акции в поддержку отстраненного от власти военными президента Мохаммеда Мурси.

Многотысячные акции как сторонников, так и противников Мурси практически не прекращаются в Египте уже три года, прошедшие со свержения его предшественника Хосни Мубарака. Демонстрации часто заканчиваются столкновениями с полицией. Общее число погибших при разгоне акций оценивается в сотни человек.