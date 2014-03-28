Столтенберг официально объявлен новым генсеком НАТО

Новым генсеком НАТО станет экс-премьер Норвегии Столтенберг / REUTERS

"Во второй половине дня Североатлантический совет принял решение назначить господина Йенса Столтенберга в качестве Генерального секретаря НАТО и главой Североатлантического совета в порядке правопреемства за Андерсом Фогом Расмуссеном", - говорится в сообщении на официальном сайте альянса.

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"Столтенберг приступит к выполнению своих функций как Генерального секретаря с 1 октября 2014 года, согласно сроку правления Фог Расмуссена - 5 лет и 2 месяца", - подчеркивается в сообщении.

Столтенберг заменит на должности главы НАТО датчанина Андерса фог Расмуссена с 1 октября этого года после саммита НАТО, который состоится в сентябре в Кардифе, столицы Уэльса.

Обозреватели замечают, что Столтенберг начнет руководство НАТО в ответственное для Альянса время из-за кризиса в Крыму и выведения войск НАТО из Афганистана до конца этого года.

Расмуссен, занимающий должность генсека НАТО с 2009 года, сделал несколько заявлений по поводу ситуации в Крыму, подчеркивая необходимость обеспечения территориальной целостности Украины, а также остро осудил референдум в Крыму об отделении от Украины и дальнейшей аннексии полуострова Россией.

В своем Twitter Расмуссен отметил: "Я знаю Йенса Столтенберга уже много лет и убежденный, что он правильный человек".

Столбенберг как лидер Норвежской рабочей партии возглавлял правительство страны с 2005 по 2013 год.

Норвегия является одним из 28-ми членов НАТО, но не входит в Европейский Союз.