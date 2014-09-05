В Уэльсе проходит саммит НАТО

Кроме этого генсек подчеркнул, что этот саммит является "решающим в решающее время. Сегодня мы столкнулись с ситуацией в сфере безопасности, которая резко изменилась. На востоке Россия атакует Украину, на юго-востоке мы видим подъем террористических организаций - "Исламского государства". На юге мы видим нестабильность и опасность", - сказал Расмуссен.

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Ожидается, что в ходе саммита будут приняты стратегические важные решения. Одно из них уже было принято сегодня - 7 стран блока договорились о создании военных сил быстрого реагирования.

Между тем, президент Польши Бронислав Коморовский уже заявил, что следующий саммит Альянса пройдет в 2016 году в Варшаве.