Израиль и палестинские боевики одновременно объявили о победе в секторе Газа

Израиль и группировка «Хамас» в одно и то же время декларировали победу в конфликте, который продолжался в секторе Газа с начала июля, сообщает Радио Свобода.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил 27 августа, что «Хамас» «не достиг выполнения ни одного из своих требований».

В секторе Газа боевики в масках собрались на развалинах домов и продемонстрировали пулеметы, минометы и ракеты.

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26 августа стороны договорились о «бессрочном» прекращении огня. Эта сделка положила конец боевым действиям, в результате которых погибли более 2100 человек, в основном палестинцы.

Чиновники Всемирной продовольственной программы ООН сообщили, что в сектор Газа вошла одна из гуманитарных колонн. Доставленного в зону конфликта продовольствия хватит, чтобы прокормить 150 тысяч человек в течение пяти дней.