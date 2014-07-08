Израиль начал против боевиков "Хамаса" операцию "Защитный рубеж"

По данным представителя Сил самообороны Израиля подполковника Питера Лернера, во время операции будут наноситься удары по объектам, которые боевики используют для нападений на Израиль, сообщает Радио Свобода.

Ранее Силы самообороны Израиля сообщили о призыве около полторы тысячи резервистов-за обострения ситуации в секторе Газа. По сообщению средств информации, воздушная операция началась в ночь с понедельника на вторник.

Читайте такжеИзраиль атаковал 15 целей в секторе Газа в ответ на палестинский обстрелВ понедельник из сектора Газа по Израилю боевики выпустили несколько десятков ракет. Четыре ракеты были сбиты системой ПВО «Железный купол», остальные упали в незаселенной местности.

Ситуация обострилась после убийства палестинского подростка. Этому преступлению предшествовало выявление мертвыми трех израильских школьников, которых похитили на Западном берегу Иордана 12 июня.