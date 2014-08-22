Словакия не подтверждает наличия своих граждан среди террористов

Об этом УНИАН сообщил директор по вопросам средств массовой информации словацкого МИД Петер Суско.

Он отметил, что словацкая власть через свое посольство в Украине с 19 августа пытается подтвердить распространенную в тот день информацию о задержании гражданина Словакии, который якобы воевал на стороне пророссийских сепаратистов, но подтверждения или опровержения такой информации нет.

"Нет, еще нет", - сказал он.

Пресс-секретарь также прокомментировал публикацию одного из словацких изданий, в котором было опубликовано интервью одного из словаков, который якобы воюет в Украине.

Читайте такжеЕвропейские СМИ призвали политиков не молчать об "агрессивной империалистической политике" ПутинаСуско отметил, что это издание "известно по публикации фальшивых и полностью ложных материалов в прошлом".

Он добавил, что министерство не будет комментировать, что именно планирует делать с гражданами, которые могут участвовать в боевых действиях, пока не получит доказательств, что это действительно имеет место.

Словацкое издание vas.cas.sk опубликовало разговор и фотографии 45-летнего словака Мирослава Рохача, который рассказал, что он поехал воевать в Украину, потому что не мог "сидеть сложа руки" и заметил, что с ним возле Антрацита в "ополчении" есть еще двое граждан Словакии.

Читайте такжеОсвобожденный из плена террористов британец рассказал о пытках и издевательствахИздание, которое опубликовало материал под заголовком "Почему мы убиваем украинцев?", отмечало, что словацкое законодательство за участие в военных формированиях за пределами страны предусматривает наказание от 2 до 8 лет заключения.

Как сообщал УНИАН, 19 августа советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил о задержании первого гражданина Европейского Союза, который воевал на стороне пророссийских боевиков - Мирослава Рохача.

По украинским данным, Рохач, который по происхождению является сербом и гражданином Словакии, работал минометчиком и был задержан украинскими военными в Иловайске.