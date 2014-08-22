Словакия не подтверждает наличия своих граждан среди террористов
Министерство иностранных дел Словакии не подтверждает участие своих граждан в боевых действиях в Украине и на сегодняшний день не получила от украинской власти доказательств такой деятельности.
Об этом УНИАН сообщил директор по вопросам средств массовой информации словацкого МИД Петер Суско.
Он отметил, что словацкая власть через свое посольство в Украине с 19 августа пытается подтвердить распространенную в тот день информацию о задержании гражданина Словакии, который якобы воевал на стороне пророссийских сепаратистов, но подтверждения или опровержения такой информации нет.
"Нет, еще нет", - сказал он.
Пресс-секретарь также прокомментировал публикацию одного из словацких изданий, в котором было опубликовано интервью одного из словаков, который якобы воюет в Украине.
Читайте такжеЕвропейские СМИ призвали политиков не молчать об "агрессивной империалистической политике" ПутинаСуско отметил, что это издание "известно по публикации фальшивых и полностью ложных материалов в прошлом".
Он добавил, что министерство не будет комментировать, что именно планирует делать с гражданами, которые могут участвовать в боевых действиях, пока не получит доказательств, что это действительно имеет место.
Словацкое издание vas.cas.sk опубликовало разговор и фотографии 45-летнего словака Мирослава Рохача, который рассказал, что он поехал воевать в Украину, потому что не мог "сидеть сложа руки" и заметил, что с ним возле Антрацита в "ополчении" есть еще двое граждан Словакии.
Читайте такжеОсвобожденный из плена террористов британец рассказал о пытках и издевательствахИздание, которое опубликовало материал под заголовком "Почему мы убиваем украинцев?", отмечало, что словацкое законодательство за участие в военных формированиях за пределами страны предусматривает наказание от 2 до 8 лет заключения.
Как сообщал УНИАН, 19 августа советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил о задержании первого гражданина Европейского Союза, который воевал на стороне пророссийских боевиков - Мирослава Рохача.
По украинским данным, Рохач, который по происхождению является сербом и гражданином Словакии, работал минометчиком и был задержан украинскими военными в Иловайске.