В Иловайске задержали гражданина ЕС, который воевал на стороне боевиков

В районе тепловозного депо Иловайска был задержан гражданин Евросоюза, серб по происхождению - Мирослав Рохач, имеющий гражданство Словацкой республики, уроженец города Банська Быстрица.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко на своей странице в Facebook.

"Он был минометчиком у террористов. Сказал, что якобы приехал в Украину не как наемник, а по убеждениям. Эту версию проверит следствие", - пишет он.

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Также отмечается, что у задержанного обнаружен паспорт гражданина Словакии с отметкой о пересечении границы Украины 03.07.2014 года в аэропорту Жуляны.

"Это первый случай документально подтвержденного взятия в плен гражданина одной из стран Европейского союза, воюющих на стороне террористов", - заявил Геращенко.

Гражданин Словакии сказал, что ему известно, что на стороне террористов в Иловайске воевали и другие сербы, но он не знает остались ли они живы в ходе ночного штурма.