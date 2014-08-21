Меркель: Германия не будет отправлять солдат в Украину

Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая в четверг, 21 августа, на предвыборном мероприятии в городе Гримма в связи с предстоящими выборами в ландтаг Саксонии, сообщает Deutsche Welle.

Федеральный канцлер отметила, что Германия намерена дать шанс дипломатии.

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Ангела Меркель также сообщила, что Германия не будет направлять солдат и для участия в военных операциях в Ираке.

В то же время она отметила, что федеральное правительство рассматривает возможность отправки в Ирак военных инструкторов.