Небоскреб в Варшаве подсветили цветами украинского флага
Дворец Культуры и Науки в Варшаве в честь Дня Независимости Украины подсветят цветами украинского национального флага.
Как сообщает hromadske.tv, об этом сказал активист Украинского клуба из Кракова Ярко Подворский со ссылкой на официальный ответ чиновников.
«Сегодня получили официальный ответ на наш запрос и с радостью хотим Вас проинформировать, что с 22 по 25 августа Дворец Культуры и Науки в Варшаве будет подсвечен цветами украинского флага по случаю Дня Независимости Украины», - отметил он.
Произойдет это при поддержке польского Евромайдана и фонда Открытый диалог.
Как сообщал УНИАН, полиция возбудила уголовное дело по статье «вандализм» за флаг Украины на высотке на Котельнической набережной в центре Москвы, задержаны четверо «жителей» российской столицы.
Напомним, 20 августа утром неизвестные установили флаг Украины на высотном здании на Котельнической набережной в Москве.
Читайте такжеВ субботу в центре Киева развернут огромный сине-желтый флаг и создадут живую цепьТакже СМИ сообщают, что несколько молодых людей с альпинистским снаряжением, которые могут быть причастны к появлению сине-желтого флага на высотном здании, якобы доставлены в ОВД "Таганский".
"Флаг демонтирован, спасатели завершили работу", - сказал собеседник агентства, уточнив, что полотнище передано представителям правоохранительных органов, которые находятся возле здания.
Неизвестным, пробравшимся на окрашенный в желтый цвет шпиль высотки, также удалось покрасить звезду, венчающую здание, в синий цвет.