Небоскреб в Варшаве подсветили цветами украинского флага

Дворец Культуры и Науки в Варшаве подсветили цветами украинского флага / hromadske.tv

Как сообщает hromadske.tv, об этом сказал активист Украинского клуба из Кракова Ярко Подворский со ссылкой на официальный ответ чиновников.

«Сегодня получили официальный ответ на наш запрос и с радостью хотим Вас проинформировать, что с 22 по 25 августа Дворец Культуры и Науки в Варшаве будет подсвечен цветами украинского флага по случаю Дня Независимости Украины», - отметил он.

Произойдет это при поддержке польского Евромайдана и фонда Открытый диалог.

Как сообщал УНИАН, полиция возбудила уголовное дело по статье «вандализм» за флаг Украины на высотке на Котельнической набережной в центре Москвы, задержаны четверо «жителей» российской столицы.

Напомним, 20 августа утром неизвестные установили флаг Украины на высотном здании на Котельнической набережной в Москве.

Читайте такжеВ субботу в центре Киева развернут огромный сине-желтый флаг и создадут живую цепьТакже СМИ сообщают, что несколько молодых людей с альпинистским снаряжением, которые могут быть причастны к появлению сине-желтого флага на высотном здании, якобы доставлены в ОВД "Таганский".

"Флаг демонтирован, спасатели завершили работу", - сказал собеседник агентства, уточнив, что полотнище передано представителям правоохранительных органов, которые находятся возле здания.

Неизвестным, пробравшимся на окрашенный в желтый цвет шпиль высотки, также удалось покрасить звезду, венчающую здание, в синий цвет.