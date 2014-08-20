За сине-желтую звезду на шпиле московской высотки уже задержали 4 активистов

В Москве задержали четырех активистов, которых подозревают в том, что они повесили флаг Украины на высотном здании в центре города.

Об этом сообщили ИТАР-ТАСС в правоохранительных органах столицы.

"По горячим следам полиция задержала четверых подозреваемых и доставила их в отдел полиции по району Таганский", - сказал источник.

Четверо задержанных по подозрению в акции на высотке отрицают свою вину.

Читайте такжеВ Москве провели детский показ мод, где "Украина пытается покончить с собой"

"Два молодых человека и две девушки говорят, что прыгнули с высотного здания с парашютов. Никакого флага, по их словам, они не вешали и звезду не красили", - сказал источник в правоохранительных органах столицы.

В пресс-службе полиции утверждают, что задержанные неоднократно привлекались к административной ответственности.

По данным источника в правоохранительных органах, задержанные - Погребов Александр 1981 года рождения, Широкожухов Алексей 1988 года рождения, Короткова Евгения 1988 года рождения и Лепешкина Анна 1989 года рождения.

Отвечая на вопрос УНИАН, граждане какой страны совершили эти действия, сотрудник пресс-службы сказал, что «все задержанные - жители Москвы, информации о том, что задержанные являются гражданами Украины, не поступало».

Читайте такжеУчастницу митинга в поддержку Украины в Москве оштрафовали на 20 тысяч рублей

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 214 УК РФ (вандализм), по факту осквернения высотного сооружения - дома №1/15 на Котельнической набережной города Москвы», - сообщил сотрудник он.

Согласно соответствующей статье 214 УК РФ, задержанным активистам может грозить штраф, исправительные работы и даже арест.

Также отмечается, что утром верхолазы сняли украинский флаг со здания. Позже звезда была покрашена в первоначальный золотистый цвет.

Как ранее сообщал УНИАН, сегодня ночью неизвестные раскрасили звезду на одной из сталинских высоток в Москве в цвета украинского флага и установили на ней флаг Украины.