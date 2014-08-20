Палестинские боевики обстреляли Тель-Авив и крупнейшие города на юге Израиля

Об этом сообщили представители силовых структур обеих сторон конфликта, передает РИА Новости.

Информация о пострадавших не поступала. В окрестностях Тель-Авива упали две ракеты, выпущенные из Газы. Сирены воздушной тревоги сработали в городе Бейт-Иудее, которое расположено рядом с 800-тысячным Иерусалимом. Сообщение о падении или перехвата ракет поступают из южных городов Ашдода, Ашкелона, Беер-Шевы, Сдерота.

Ответственность за обстрел Тель-Авива взяли боевики правящего в секторе Газа движения ХАМАС. Они также заявили, что выпустили ракету в направлении международного аэропорта Тель-Авива.

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На обстрелы, начались до окончания формального срока перемирия, Израиль ответил возобновлением ударов по сектору Газа, где погибли женщина с ребенком, и отзывом делегации из Каира, где проходили переговоры об условиях долговременного урегулирования конфликта.

Израильские власти распорядились открыть общественные бомбоубежища в радиусе 80 километров от границ сектора Газа. Считается, что в зоне досягаемости палестинских ракет живут пять из восьми миллионов израильтян.