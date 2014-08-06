Министр обороны РФ приказал российским миротворцам быть в постоянной боевой готовности

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российские миротворческие силы должны находиться в постоянной готовности к выполнению своих задач, сообщает ИТАР-ТАСС.

"Мир поменялся, поменялся кардинально. Как вы знаете по прошлым примерам, в том числе и этой бригады, миротворческие подразделения могут быть востребованы неожиданно", - сказал он.

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"Именно поэтому подразделения и бригады миротворческих сил должны быть в постоянной боевой готовности", - пояснил министр.

По решению коллегии Минобороны "все миротворческие бригады должны быть укомплектованы - и сегодня это действительно так - исключительно контрактниками, ни одного призывника здесь быть не должно", - подчеркнул Шойгу.

Как сообщал УНИАН, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский не исключает, что Россия в ближайшее время может ввести свои войска в Украину под видом миротворческих сил.

"К сожалению, Россия возобновила свою боеспособность на границе с Украиной. Там уже находится более 10 батальонов. Есть значительное количество военной техники. Такие вещи делаются для (политического) давления или для того, чтобы ввести войска", - сказал министр.

Он не стал однозначно утверждать, что в Кремле уже принято решение о военной интервенции, но отметил, что это станет известно "очень скоро".

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Сикорский посоветовал российской власти отказаться от введения войск.

"Вход на территорию Украины регулярными отделениями войск, что, скорее всего, было бы представлено как миротворческая операция, приведет к большой эскалации конфликта", - сказал польский министр.

Как ранее сообщал УНИАН, по данным New York Times, Россия за последние несколько недель почти удвоила численность своих войск на границе с Украиной, доведя их до 19-21 тыс. военнослужащих.

5 августа Россия созвала экстренное заседание Совета Безопасности ООН на тему гуманитарной ситуации на востоке Украины.