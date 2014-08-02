Взрыв на фабрике в Китае унес жизни 65 человек
10:08, 02 августа 2014Мир
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Более 100 пострадали
Взрыв на фабрике в Китае унес жизни 65 человек / Фото: inlangjiangsu / weibo.com
В результате взрыва на одной из фабрик в китайском городе Куньшань (провинция Цзянсу) погибли 65 человек, более 100 пострадали. Об этом сообщает Лента.ру. со ссылкой на Agence France-Presse.
Взрыв произошел утром в субботу, 2 августа, в полировочном цеху компании Kunshan Zhongrong Metal Products Co., Ltd.
По предварительным данным, взрыв мог быть спровоцирован воспламеняющимся веществом.
На месте работают спасатели и медики. Следствие выясняет причины взрыва.
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