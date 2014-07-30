Законопроект о запрете признания Крыма частью России внесен в конгресс США

Конгрессмен-демократ от штата Виржиния Джеральд Коннолли внес в конгресс законопроект под названием "Запрет правительству США признавать аннексию Крыма Россией". Текст законопроекта пока не обнародован, сообщает РИА «Новости».

Администрация США ранее неоднократно заявляла, что не признает присоединение Крыма к России по результатам псевдореферендума жителей полуострова в марте этого года, однако законодательного запрета на подобные действия нет. В связи с позицией России по Крыму и Украине США уже ввели семь раундов санкций против российских чиновников, бизнесменов, компаний, а также ряда секторов российской экономики.

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