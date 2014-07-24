Спецслужбы Норвегии сообщили об угрозе теракта в стране

"Мы получили информацию о том, что планируются террористические действия против Норвегии в ближайшее время, возможно, в ближайшие дни", - сообщил на экстренной пресс-конференции глава контрразведки государства Бенедикте Бьорнланд, передает "Росбалт". Он отметил, что спецслужбы принимают самые серьезные меры для предотвращения теракта. При этом Бенедикте Бьорнланд не уточнил против кого или каких объектов готовится теракт.

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"Информация, которой мы располагаем, не касается конкретных лиц или организаций. Мы проявляем повышенную бдительность", - отметил глава полиции Норвегии Видар Рефвик.

Сообщается также, что к возможному теракту может быть причастна экстремистская исламистская группа из Сирии.