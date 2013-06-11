Брейвик отказался от наследства назло семьям своих жертв

Как пояснил адвокат преступника, одним из основных мотивов этого решения было нежелание Брейвика потерять деньги в пользу родственников его жертв, а также государства, сообщает lenta.ru со ссылкой на Agence France-Presse.

После кончины матери Брейвика в марте 2013 года представители государства не скрывали намерения использовать завещанное ему имущество на выплаты родственникам 77 человек, убитых террористом летом 2011 года.

Точная сумма, в которую оценивается доставшееся Брейвику наследство, неизвестна. Однако ранее сообщалось, что только квартира его матери может уйти с молотка примерно за 650 тысяч долларов.

После отказа Брейвика от своей доли в наследстве матери невостребованные средства отойдут его сводной сестре, а также благотворительным организациям, указанным в завещании матери террориста.

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В июле 2011 года Брейвик взорвал бомбу в центре Осло, после чего напал на работников и гостей загородного юношеского лагеря. Вследствие этих терактов погибли 77 человек.

По словам террориста, таким образом он пытался привлечь внимание общества к исламизации Европы вообще и Норвегии в частности. Местный суд признал его виновным в массовом убийстве и приговорил к 21 году тюремного заключения — максимально возможному сроку в стране.