Брейвик отказался от наследства назло семьям своих жертв
Норвежский террорист Андерс Брейвик сегодня, 11 июня через адвоката объявил, что отказывается от прав на наследование имущества своей матери.
Как пояснил адвокат преступника, одним из основных мотивов этого решения было нежелание Брейвика потерять деньги в пользу родственников его жертв, а также государства, сообщает lenta.ru со ссылкой на Agence France-Presse.
После кончины матери Брейвика в марте 2013 года представители государства не скрывали намерения использовать завещанное ему имущество на выплаты родственникам 77 человек, убитых террористом летом 2011 года.
Точная сумма, в которую оценивается доставшееся Брейвику наследство, неизвестна. Однако ранее сообщалось, что только квартира его матери может уйти с молотка примерно за 650 тысяч долларов.
После отказа Брейвика от своей доли в наследстве матери невостребованные средства отойдут его сводной сестре, а также благотворительным организациям, указанным в завещании матери террориста.
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В июле 2011 года Брейвик взорвал бомбу в центре Осло, после чего напал на работников и гостей загородного юношеского лагеря. Вследствие этих терактов погибли 77 человек.
По словам террориста, таким образом он пытался привлечь внимание общества к исламизации Европы вообще и Норвегии в частности. Местный суд признал его виновным в массовом убийстве и приговорил к 21 году тюремного заключения — максимально возможному сроку в стране.