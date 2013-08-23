Сторонники Брейвика пообещали взорвать резиденцию шведского короля

Группа неизвестных сторонников Андерса Брейвика пообещала взорвать королевскую резиденцию в городе Карлстад (Швеция). Об этом пишет газета The Local, - которую цитирует Газета.ру.

Из-за этого полиция оцепила резиденцию.

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Королевская семья не стала отменять визит из-за угрозы. В четверг шведский король Карл XVI Густав и его жена королева Сильвия приехали в свою усадьбу.