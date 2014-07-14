В Париже люди протестовали против продажи России военных кораблей ”Мистраль”

К акции присоединились несколько десятков человек, сообщает ТСН.

Люди собрались под желто-синими и красно-черными флагами. В акции протеста приняли участие не только представители украинской и крымскотатарской диаспоры, но и коренные французы.

У Парижа с Москвой есть действующее соглашение на строительство двух кораблей. Французское правительство собирается выполнить подписанный контракт, невзирая на давление западных партнеров, которые предлагали перекупить суда для НАТО.

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Как известно, контракт стоимостью 1,2 млрд евро на строительство двух французских вертолетоносцев для ВМФ России был подписан в июне 2011 года. Ожидается, что первый корабль ”Владивосток” поступит на вооружение российского флота в 2014 году, второй, ”Севастополь” - в 2015 году.