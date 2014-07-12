Жители Земли 12 июля могли увидеть суперлуну

Об этом пишет The Independent, передает Еспресо.TV.

"Суперлуна - это астрономическое явление, когда полнолуние совпадает с моментом наибольшего сближения Луны и Земли и спутник кажется на 14 процентов больше и на 30 процентов ярче, чем обычно.

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Луна в момент суперлуния напоминает огромный горящий шар, поскольку проходит ближайшую к Земле точку своей орбиты - перигей. В перигее спутник Земли находится до планеты примерно на 50 тысяч километров ближе, чем когда он проходит наиболее удаленную точку - апогей", - говорится в сообщении.