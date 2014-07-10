15-16 июля лидеры ЕС проголосуют за президента Еврокомиссии и обсудят кандидатов в президенты ЕС

Европейский парламент проголосует за президента Европейской комиссии Жана-Клода Юнкера 15 июля, а 16 июля лидеры ЕС на внеочередном саммите обсудят возможных кандидатов на должности Верховного представителя ЕС и президента ЕС.

Будет ли в повестке дня саммита украинский вопрос – пока не известно.

„16 июля лидеры ЕС снова соберутся, чтобы обсудить кандидатуры на эти две конкретных позиции”, - говорится в аннотации о предстоящем саммите ЕС.

По состоянию на сегодняшний день окончательная повестка дня еще неизвестна, письма-приглашения президента Совета ЕС Хермана Ван Ромпея также еще нет.

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Как сообщили собственному корреспонденту агентства УНИАН в Совете ЕС, ожидается, что письмо может быть разослано в начале следующей недели. Что касается включения в повестку дня саммита украинского вопроса, то подтверждения этого также еще нет.

По состоянию на сегодняшний день должность Верховного представителя ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности занимает Кэтрин Эштон, президента ЕС – Ван Ромпей.

Согласно процедуре, президент Совета ЕС избирается Советом ЕС большинством голосов на период два с половиной года с возможностью переизбрания на второй срок. Срок мандата Ромпея заканчивается 1 декабря этого года. Именно ему поручено провести консультации среди лидеров ЕС и определить лучшего кандидата, который займет его офис.

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Аналогично голосуется кандидатура Верховного представителя, хотя при этом еще необходимо согласие президента Европейской комиссии. На эту должность избирают на пять лет. Мандат Эштон заканчивается 31 октября, одновременно с мандатом всей Европейской комиссии.

Как известно, Юнкер уже заручился поддержкой постоянного большинства Европарламента, и вне сомнения его кандидатура будет поддержана ЕП.