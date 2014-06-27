Совет ЕС предлагает Юнкера на должность президента Еврокомиссии

Совет ЕС предлагает Жана-Клода Юнкера на должность нового президента Европейской комиссии.

Соответствующее решение было принято в пятницу в Брюсселе в ходе саммита ЕС. «Совет предлагает Жана-Клода Юнкера следующим президентом Европейской комиссии», - сказано в решении. Читайте такжеВ Швеции обсудили кандидатуру нового главы Еврокомиссии Как известно, кандидатура экс-премьера Люксембурга вызвала неоднозначную реакцию. Резко негативно выступила Великобритания.

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