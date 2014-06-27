Совет ЕС предлагает Юнкера на должность президента Еврокомиссии
18:11, 27 июня 2014Мир
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Совет ЕС предлагает Жана-Клода Юнкера на должность нового президента Европейской комиссии.
Жан-Клод Юнкер / REUTERS
Соответствующее решение было принято в пятницу в Брюсселе в ходе саммита ЕС.
«Совет предлагает Жана-Клода Юнкера следующим президентом Европейской комиссии», - сказано в решении.
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Как известно, кандидатура экс-премьера Люксембурга вызвала неоднозначную реакцию. Резко негативно выступила Великобритания.
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