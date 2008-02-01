Азербайджан купит пакистанские истребители (фото)

Азербайджан намерен приобрести истребители JF-17 пакистанского производства, сообщает APA со ссылкой на заявление министра обороны Пакистана.

Количество истребителей, которые намерен приобрести Азербайджан, не уточняется, однако, по информации из различных источников, известно что заказано 20-26 самолетов этого типа.

Легкий истребитель JF-17, известный также как FC-1, создан Китаем совместно с Пакистаном для использования в ВВС этих стран, а также поставок в другие государства. В январе 2008 года Пакистан начал серийное производство этих машин. В течение ближайших 20 лет Пакистан планирует произвести 500-600 самолетов этого типа, в том числе от 150 до 300 для своих ВВС. В составе ВВС новые машины заменят истребители J-7 (китайская версия советского МиГ-21).

Максимальный взлетный вес истребителя FC-1 составляет 12,5 тонн, радиус действия - от 300 до 600 километров, боевая нагрузка - 3,8 тонны. Стоимость самолета составляет 15 миллионов долларов.

Лента.ру