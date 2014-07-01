Россияне ищут "пятую колонну" - напали на члена Совета по правам человека

Об этом сообщает сайт СПЧ.

По словам Юрова, на улице к нему подошли двое человек в черных масках, нанесли несколько ударов и брызнули зеленкой в лицо.

В результате нападения Юров получил химический ожог глаз, в ближайшей поликлинике ему была оказана первая медицинская помощь.

Местные правозащитники считают, что данное нападение является частью спланированной кампании против Дома прав человека.

Читайте такжеРоссийский правозащитник: Совет Федерации использовал ложные данные о гибели россиян в КрымуТак, за три дня до этого в Воронеже завершился фестиваль "Город прав". По данным организаторов, против участников мероприятия была проведена серия провокаций с целью "доказать, что существует пятая колонна, которая подрывает гражданские устои государства".

Одной из таких акций стало установление рекламного плаката с фотографиями и оскорблениями ряда социально-активных горожан, в том числе представителей благотворительных организаций, занимающихся поддержкой многодетных семей, помощью детям-инвалидам, студенческих и других организаций.

Справка. Андрей Юров в Совете руководит постоянной комиссией по правам человека за рубежом. Кроме того, 25 июня он по итогам голосования был назначен сопредседателем временной рабочей группы по мониторингу соблюдения прав человека на территории Украины