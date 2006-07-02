Британские геи не превзошли бразильцев

Более 40 тысяч человек приняли участие в гей-параде в Лондоне.

Как сообщает “5 канал”, организаторы надеялись собрать на него полмиллиона людей, однако на улицы британской столицы вышли только 40 тысяч. Участники этого мероприятия в ярких костюмах заполонили центральные улицы Лондона.

В нынешнем гей-параде впервые участвуют 22 сотрудника Королевского Военно-морского флота. На улицы британской столицы они вышли в военной форме. Британское правительство после решения Европейского Суда по правам человека официально отменило запрет на службу геев в военных силах в 2000 году. С тех пор в традиционных гей-парадах принимают участие воины воздушно-военных сил, однако для военного флота нынешнее шоу стало первым.

Впрочем, большинство участников шоу жалуется, что в повседневной жизни страдают от дискриминации. Однако заверяют, что и в дальнейшем будут бороться за свои права.

Гей-парад в Лондоне проводят уже более тридцати лет, и его поддерживает мэр британской столицы Кен ЛИВИНГСТОН. Это мероприятие является лишь частицей двухнедельного фестиваля гей-культуры europride. Кроме парада, запланировано более четырехсот выставок и концертов, комедийных шоу и кинопоказов.

Как сообщал УНИАН, 18 июня в городе Сан-Паулу прошел десятый ежегодный гей-парад, в котором приняли участие около 2 миллионов человек.